‘Se for homossexual, nem precisa mandar contato’: dona de clínica é investigada por áudio com declarações homofóbicas

A empresária Rosangela Silva Pinto está sendo investigada pela Polícia Civil (PC-PR) suspeita de homofobia. A denúncia feita contra ela traz áudios que, segundo a vítima, foram enviados enquanto a empresária tentava recrutar funcionários para uma clínica geriátrica que será inaugurada na cidade de Marialva, no norte do Paraná. Nas mensagens, a mulher diz não contratar e nem considerar indicações de profissionais que sejam homossexuais.

Dois áudios atribuídos à empresária foram entregues à polícia depois que uma enfermeira, que é lésbica, registrou boletim de ocorrência pelo crime de injúria, na terça-feira (12). A denunciante foi ouvida no inquérito que apura o caso.