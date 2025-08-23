“Se precisar, venho de lá pedir voto para você”, diz líder da bancada evangélica a Bittar

Durante a cerimônia de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL), realizada nesta sexta-feira (22) no auditório da Uninorte, em Rio Branco, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada evangélica na Câmara, destacou o peso político que o senador traz para a legenda e se comprometeu a apoiá-lo nas próximas eleições.

Em sua fala, Cavalcante afirmou que a entrada de Bittar representa uma honra para o partido, e que o senador nunca esteve entre os políticos medianos.

O parlamentar destacou a afinidade de valores entre o senador e o PL, como a defesa de Deus, da família e da liberdade. Para Cavalcante, Bittar sempre lutou ao lado da legenda, mesmo quando estava em outra sigla, e agora retorna com todas as honras. Ele declarou que o PL abre “um tapete verde e amarelo” para recebê-lo e que a expectativa é de que sua atuação continue a fazer o Acre brilhar em Brasília.

Em tom de compromisso político, o líder da bancada evangélica lembrou que 2026 será um ano eleitoral importante e defendeu que o Acre não pode prescindir de parlamentares com a estatura de Bittar. Ele afirmou que, se necessário, deixará sua própria campanha no Rio de Janeiro para vir ao Acre pedir votos ao senador, reforçando sua disposição de caminhar ao lado do novo filiado.

A fala de Sóstenes Cavalcante foi uma das mais marcantes do evento, que também reuniu o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o senador de Rondônia Marcos Rogério, o deputado federal Coronel Ulysses, o prefeito Tião Bocalom e a presidente do PL Mulher Municipal, Kelem Bocalom.