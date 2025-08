Sebrae celebra sucesso da Expoacre 2025 e impacto positivo no empreendedorismo acreano

A edição especial de 50 anos da Expoacre atraiu público recorde e grande participação dos pequenos negócios durante os nove dias de evento. Com encerramento neste domingo, 3 de agosto, o Sebrae fecha sua participação do evento celebrando o sucesso da edição.

Em um espaço dinâmico e interativo, o Sebrae apresentou diversas iniciativas e empreendedores locais. A instituição se destacou pelo protagonismo na programação da feira, apresentando inovação, cultura e tradição, além de gerar negócios e conexões entre expositores e visitantes.

Segundo o diretor técnico, Kleber Campos, a edição superou as expectativas. “A Expoacre foi um sucesso, até sexta-feira tínhamos mais de 3 mil atendimentos somente no nosso espaço. Nossa avaliação é que cumprimos nosso papel, mostrando tudo que o Sebrae faz, não só para os empreendedores, mas para toda a sociedade acreana”, disse.

Durante as nove noites, o Espaço Sebrae foi palco de exposições de empresas e produtos regionais, apresentações culturais locais, atividades digitais e de interação, tudo isso promovendo a cultura empreendedora aos visitantes.

“Nosso papel é trazer educação, capacitação e qualificar. Na feira nós mostramos como a transformação digital pode trazer mais eficiência para as empresas. Buscamos difundir essas tecnologias para que as empresas possam utilizá-las da melhor forma possível”, declarou.

Mais de 400 pequenos negócios participaram da Expoacre 2025, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do estado. O Sebrae reforça seu papel como agente fundamental na promoção do empreendedorismo.

Celebrando os 50 anos do evento, o diretor técnico complementou: “A proposta foi trazer uma feira inovadora, contando a história da Expoacre, que hoje não é somente uma feira agropecuária, e sim a maior feira de negócios do nosso estado. O compromisso é a cada ano inovar e trazer o melhor para a sociedade”.

A Expoacre é uma realização do Governo do Acre, Sebrae e Casa da Amizade, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.