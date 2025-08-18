18/08/2025
Universo POP
Sebrae lança curso de estratégia para empresários ampliarem mercados

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae-Acre) abre vagas para o curso ‘Estratégias para o Crescimento de Pequenos Negócios: Internacionalização’, na modalidade 100% de Educação à Distância.

De acordo com Socorro Figueiredo, consultora, instrutora e mentora em Educação do Sebrae-Acre, a iniciativa tem como objetivo capacitar os empresários acreanos que tenham interesse em importar produtos e exportar os seus, além de dominar novas ferramentas, como por exemplo, a inteligência artificial, focadas para a gestão empresarial.

“A ideia é que esse curso possa gerar resultados para as empresas acreanas. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer? Sim, pode. Mas a gente quer um alcance empresarial, o que neste caso, o objetivo não são números, mas que pelo menos 90% do público seja do meio empresarial”, explica a executiva do Sebrae-Acre.

Entre os conteúdos que serão estudados destacam-se temas sobre como planejar o acesso aos mercados de importação e exportação, estratégias para ampliar o alcance e crescer com segurança e as ferramentas e técnicas para pensar globalmente.

O curso terá duração de 30 horas de conteúdo prático e está previsto para começar em setembro próximo. O projeto já faz parte do polo Acre da Faculdade Sebrae São Paulo, que está sendo implantado gradativamente em Rio Branco.

“Os cursos do Sebrae são de alta qualidade por causa dos nossos professores, que são altamente capacitados. Temos também um preço bem diferenciado, o que nos deixa numa posição bem favorável para auxiliar o nosso empresariado a crescer”, ressalta Socorro Figueiredo.

O investimento é de R$ 570,00 à vista, podendo esse valor ser parcelado em 4 vezes. A instituição emitirá certificado ao final do curso e as vagas são limitadas.

