Sebrae marca presença no 26º Festival do Açaí com espaço de orientação e oportunidades de negócios

Sebrae leva orientações e apoio aos empreendedores durante o Festival do Açaí em Feijó

O Sebrae Acre está presente no 26º Festival do Açaí, em Feijó, levando serviços de orientação e apoio ao empreendedorismo local. Quem explica é Francemir do Nascimento França, analista do Sebrae e coordenador do espaço da instituição no evento.

Segundo ele, o Sebrae tem um papel fundamental como parceiro do festival, apoiando a realização da feira de negócios, que se tornou uma grande vitrine para empreendedores da região. “Uma feira gera renda, movimenta a economia, cria empregos e oportunidades. Isso faz parte da missão do Sebrae: estimular o crescimento dos pequenos negócios e fortalecer a economia local”, destacou França.

Visitantes participam de atividades e dinâmicas promovidas pelo Sebrae/Foto: ContilNet

Na tenda montada especialmente para o evento, os visitantes encontram o portfólio de serviços do Sebrae. São oferecidas orientações sobre gestão empresarial, regularização de negócios, abertura de empresas, além de informações sobre consultorias, cursos e palestras.

Serviços de orientação e consultoria aproximam empreendedores da instituição/Foto: ContilNet

O espaço também conta com atividades interativas, brindes e dinâmicas lúdicas, que têm atraído a atenção do público. “Nosso objetivo é aproximar ainda mais o Sebrae da comunidade. Queremos que as pessoas conheçam tudo o que podemos oferecer, desde apoio técnico até capacitações que fazem diferença no dia a dia do empreendedor”, acrescentou o analista.

Espaço do Sebrae no 26º Festival do Açaí, em Feijó/Foto: ContilNet

Com essa iniciativa, o Sebrae reforça seu compromisso de apoiar o desenvolvimento econômico e social no interior do Acre, incentivando o empreendedorismo e garantindo que o Festival do Açaí seja não apenas uma festa cultural, mas também um espaço de geração de oportunidades.

