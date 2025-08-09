Seca avança: nível do Rio Acre continua baixando na capital e chega a 1,40m

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. A informação é da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, divulgada neste sábado (9).

A medição deste sábado aponta que o afluente baixou 8 centímetros em relação ao dia anterior.

Diante da intensificação da seca e das temperaturas cada vez mais altas, o governo do Acre decidiu declarar situação de emergência em todo o estado. A medida foi oficializada nesta quarta-feira (6), por meio do Decreto nº 11.733, assinado pelo governador Gladson Cameli. A decisão tem validade de 180 dias e já foi publicada no Diário Oficial.