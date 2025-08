Seca provoca escassez de gasolina e formação de filas em município isolado no Acre

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, a seca severa nos rios do Acre já provoca impactos diretos no abastecimento de combustíveis em Marechal Thaumaturgo, município isolado do interior do estado. A redução drástica no nível das águas tem dificultado o transporte fluvial, principal via de acesso à cidade, comprometendo a chegada de gasolina e outros insumos essenciais.

Com a oferta cada vez mais limitada, filas começaram a se formar em pontões que ainda possuem pequenos estoques de combustível. Moradores relatam que o cenário já é de escassez, e a expectativa é de que o produto acabe completamente nos próximos dias, caso não cheguem novas remessas.

“Só tem alguns pontões com pouca gasolina. Por exemplo, onde estou parece que só tem 20 litros, já está formando fila e não vai dar para todo mundo”, contou um morador à reportagem. A situação tem gerado corrida por abastecimento e apreensão entre os habitantes da cidade.

A falta de combustível afeta diretamente o transporte escolar, embarcações de pequeno porte e as atividades comerciais. Sem estrada que ligue Marechal Thaumaturgo a Cruzeiro do Sul ou qualquer outro centro urbano, a cidade permanece totalmente dependente do transporte pelos rios, que, no auge da estiagem, se torna lento, caro e incerto.

Com a estiagem apenas no início, o temor é de que a crise no abastecimento se agrave nas próximas semanas, provocando impactos ainda maiores na mobilidade e na economia local.