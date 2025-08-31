Secretária de Turismo destaca sucesso do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul viveu quatro dias intensos de festividades com a 8ª edição do Festival da Farinha, evento que, além de celebrar a cultura local, impulsiona a economia e o turismo da região.

O festival reuniu 117 empreendedores de diversos segmentos, movimentando o comércio, a rede hoteleira e os prestadores de serviços.

Segundo a Secretária Municipal de Turismo, a organização do evento envolveu todas as secretarias, incluindo Casa Civil, Meio Ambiente, Obras e Trânsito, garantindo que a população tivesse acesso a uma programação diversificada e de qualidade.

“É muito gratificante ver a população prestigiando, depois de meses de planejamento e organização. O êxito do festival é fruto do trabalho conjunto de todos”, destacou.

O evento atraiu visitantes não apenas de Cruzeiro do Sul, mas também de cidades vizinhas como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Feijó e Tarauacá, além de turistas de outros estados.

A movimentação aumentou a ocupação de hotéis, o fluxo em restaurantes e a demanda por transporte local, gerando um impacto econômico positivo para o município.

A secretária reforçou que o festival tem como objetivo valorizar o agricultor e a produção de farinha, reconhecendo Cruzeiro do Sul como a capital nacional do produto.

“A farinha faz parte da nossa cultura e isso atrai visitantes interessados em conhecer desde o processo de produção até pratos típicos como tapioca e beléu”, explicou.

O Complexo Esportivo, escolhido para sediar a oitava edição, recebeu melhorias estruturais como asfaltamento, ampliação de saídas e construção de estruturas de alvenaria, que permanecerão para uso da população durante o ano.

“Trabalhamos para que os empreendedores estivessem bem acomodados e o público pudesse circular por todos os espaços, fomentando os negócios e agregando valor ao local”, disse a secretária.

Quanto ao impacto financeiro, a expectativa é superar os R$ 800 mil movimentados na edição anterior, com previsão de que o volume de negócios dobre devido à presença significativa do público.

O Prefeito Zequinha Lima, que acompanhou todo o evento, destacou a importância do festival para valorizar a cultura local, promover o turismo e gerar renda para a população, reforçando que a festa se tornou um marco histórico para Cruzeiro do Sul.