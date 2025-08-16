Secretário dos EUA se reuniu com Eduardo após cancelar com Haddad

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o blogueiro Paulo Figueiredo através de uma publicação no X confirmaram que se reuniram na última quarta-feira (13/8) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

No entanto, o líder americano tinha uma reunião marcada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no mesmo dia. O encontro com o petista foi desmarcado dois dias antes.

Ao se pronunciar sobre o cancelamento da reunião, Haddad afirmou que a extrema-direita era responsável por fazer uma articulação para impedir as negociações entre Brasil e Estados Unidos. O ministro citou nominalmente o Eduardo Bolsonaro como um dos culpados.

Em publicação nesta sexta-feira (15/8), Eduardo Bolsonaro destacou o encontro com Scott como excelente. “É uma oportunidade única poder falar sobre o Brasil e os Estados Unidos com alguém tão bem preparado. Obrigado, Scott Bessent, pela sua receptividade e disponibilidade. Que os laços de amizade entre o Brasil e os EUA se fortaleçam ainda mais”, destacou.

Banho de água fria

O cancelamento da reunião com Scott foi um banho de água fria no governo federal, que busca um encontro com os representantes norte-americanos desde o anúncio das tarifas de 50% impostas pelo presidente Trump.

O ministro Haddad disse que a reunião, que seria virtual, foi cancelada e ainda não foi remarcada. “Argumentaram que falta de agenda. Uma situação bem inusitada”, disse Haddad, em entrevista para GloboNews na última segunda-feira (11/8). De acordo com ele, a reunião foi desmarcada via e-mail.

Haddad avaliou que a situação do Brasil é diferente dos outros países que também foram afetados pelas tarifas de Trump. “Porque aqui tem uma força política que está fazendo uma antidemocracia”, disse.