Secretário Ney Alves destaca valorização de empreendedores no 8º Festival da Farinha

Na segunda noite do 8º Festival da Farinha, realizada nesta quinta-feira (28) no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, o secretário da Casa Civil, Ney Alves, ressaltou a importância do evento como ferramenta de fortalecimento econômico e cultural em Cruzeiro do Sul.

Segundo ele, a gestão do prefeito Zequinha Lima tem buscado, por meio da festa, incentivar especialmente os pequenos empreendedores e produtores da agricultura familiar. “Este ano, temos quase 170 empreendedores participando, entre produtores rurais e comerciantes cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. É uma festa grandiosa, que movimenta a economia local e valoriza nossa tradição”, destacou Ney Alves.

O secretário também frisou a preocupação da gestão em garantir estrutura adequada para o público, com a disponibilização de quatro grandes áreas de estacionamento, além do apoio dos moradores vizinhos que aderiram ao programa de estacionamento alternativo, oferecendo comodidade aos visitantes.

Com apoio do Governo do Estado, SEBRAE e Associação Comercial, o festival reúne até domingo mais de 110 artistas regionais e nacionais, incluindo atrações como Marília Tavares, que se apresentou no palco principal nesta segunda noite.

“É um momento de integração da nossa cultura com o fortalecimento da economia. O Festival da Farinha já é uma tradição de Cruzeiro do Sul e segue crescendo a cada edição”, concluiu o secretário Ney Alves.

Veja o vídeo: