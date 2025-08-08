8 de agosto de 2025
Secretário pede apoio de Lula para resolver embargos que afetam mais de 5 mil famílias

Secretário de Agricultura destaca investimentos federais e alerta sobre impactos dos embargos ambientais no Acre

Durante a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Rio Branco, nesta sexta-feira (8), o secretário de Estado de Agricultura, José Luis Tchê, destacou a importância dos investimentos anunciados pelo governo federal, especialmente para o setor produtivo e para a recuperação de rodovias como a BR-364, principal via de escoamento da produção acreana.

Secretário de Agricultura destaca investimentos federais e alerta sobre impactos dos embargos ambientais no Acre/Foto: ContilNet

Tchê ressaltou que, apesar de o Acre manter 85% de sua área preservada, a agricultura local tem avançado com o uso de tecnologia e o esforço dos produtores. No entanto, ele alertou para um problema que ameaça o futuro do setor: os embargos ambientais que atingem diretamente milhares de famílias.

“Se eu tivesse condição de fazer uma pergunta para o presidente Lula, eu pediria para ele nos ajudar com os embargos. Temos mais de 5 mil famílias embargadas no estado, e isso pode afetar nossa agricultura não só agora, mas no futuro. Isso é tirar alimento da nossa mesa”, afirmou o secretário.

Segundo ele, a resolução dessa questão é fundamental para garantir segurança jurídica aos produtores e evitar prejuízos econômicos e sociais. Tchê também destacou que o Acre, apesar de pequeno, tem um povo “trabalhador, ordeiro e hospitaleiro” que precisa do apoio do governo federal para impulsionar a economia.


