12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Segundo boxeador morre após competição no Japão; órgão muda regras

Após a morte de dois boxeadores por lesões cerebrais, a Comissão de Boxe do Japão reduz o número de rounds nas lutas para 10

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O boxe japonês está em luto após a morte de dois pugilistas em um único fim de semana. O segundo caso foi o de Hiromasa Urakawa, de 28 anos, que faleceu no último sábado (9/8) por uma lesão cerebral. Na sexta-feira (8/8), a organização do evento já havia confirmado a morte de Shigetoshi Kotari pelo mesmo motivo.

Urakawa foi nocauteado no oitavo round de uma luta e, após desmaiar, foi levado às pressas para um hospital em Tóquio.

Novas regras no boxe japonês

Diante das duas mortes, a Comissão de Boxe do Japão, órgão que regula o esporte no país, anunciou uma mudança nas regras. A partir de agora, o limite das lutas será reduzido de 12 para 10 rounds para maior segurança dos atletas.

Reprodução

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.