Segundo boxeador morre após competição no Japão; órgão muda regras

O boxe japonês está em luto após a morte de dois pugilistas em um único fim de semana. O segundo caso foi o de Hiromasa Urakawa, de 28 anos, que faleceu no último sábado (9/8) por uma lesão cerebral. Na sexta-feira (8/8), a organização do evento já havia confirmado a morte de Shigetoshi Kotari pelo mesmo motivo.

Urakawa foi nocauteado no oitavo round de uma luta e, após desmaiar, foi levado às pressas para um hospital em Tóquio.

Novas regras no boxe japonês

Diante das duas mortes, a Comissão de Boxe do Japão, órgão que regula o esporte no país, anunciou uma mudança nas regras. A partir de agora, o limite das lutas será reduzido de 12 para 10 rounds para maior segurança dos atletas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.