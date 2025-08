Segurança leva tapa na cara durante pancadaria generalizada na Expoacre 2025; ASSISTA

Uma briga envolvendo um homem e um segurança chamou atenção durante a ExpoAcre e foi registrada por frequentadores do evento. O episódio aconteceu na entrada do show da dupla Jorge & Mateus e circula nas redes sociais desde a noite desta segunda (4).

Nas imagens, é possível ver que a confusão começa com uma discussão acalorada entre o segurança e um homem vestido com uma camisa roxa. Em determinado momento, o homem desfere um tapa no rosto do segurança, que reage iniciando a troca de agressões físicas.

Na sequência, outro homem também trajando camisa roxa — possivelmente colega de trabalho do agressor — se junta à briga, atingindo o segurança com socos e pontapés. A situação gera tumulto, e várias pessoas que estavam próximas tentam apartar a confusão.

Até o momento, não há informações sobre o que motivou a discussão nem se houve registro de ocorrência policial. A organização da ExpoAcre ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

