Sem adversários, Vagner Sales será oficializado presidente do MDB nesta sexta-feira

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, será reconduzido ao cargo de presidente da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta sexta-feira (29). Ele assumiu o comando do partido de forma interina após a morte do ex-deputado federal Flaviano Melo, em novembro de 2024.

Vagner concorre sozinho e, por isso, será aclamado em uma cerimônia que acontece a partir das 8h desta sexta, iniciando com uma votação simbólica para cumprir o protocolo das eleições previstas no regimento do partido.

Na semana passada, o deputado Tanízio Sá anunciou que disputaria o cargo como adversário de Vagner, mas desistiu da ideia nesta quarta-feira (28), sob o argumento de que a união é o melhor caminho para o MDB.

O secretário-adjunto da executiva estadual, João Correia, informou ao ContilNet, nesta quinta-feira (28), que houve um acordo entre os dois grupos no sentido de consolidar a candidatura de Vagner. “Houve uma pacificação prévia”, garantiu o emedebista.

João Correia acrescentou que Tanízio não deve assumir a vice-presidência do partido, mas alguém de sua confiança deverá ser indicado ao cargo.

Também serão aclamados nesta sexta-feira o secretário-geral, o secretário-adjunto da presidência e o tesoureiro.