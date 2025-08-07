7 de agosto de 2025
Sem Fronteiras sorteia prêmio de R$ 20 mil a funcionários após vencer como stand mais bonito da Expoacre

Direção afirma que sucesso só foi possível graças ao empenho da equipe

A empresa de internet Sem Fronteiras encerrou sua participação na Expoacre 2025 com uma conquista marcante: o título de melhor stand da feira, eleito por meio de votação popular.

A premiação vem para coroar a atuação brilhante da empresa na feria, que contou com ações de marketing, distribuiu brindes, apresentou inovações tecnológicas – com robô humanoides e cachorro robô inteligente.

Sem Fronteiras foi a grande vencedora do concurso/Foto: ContilNet

O gerente da empresa, Rian Souza, destacou o trabalho dos funcionários e agradeceu a oportunidade de ter feito parte da maior feira de negócios do estado. “Agradecemos a Acisa por essa oportunidade, e agradecemos principalmente a todo o público que prestigiou, veio ver o nosso stand, a gente conseguiu dar atendimento a todo mundo, foi uma grande felicidade” disse ele.

VEJA TAMBÉM: Sem Fronteiras vence concurso de estande mais bonito da Expoacre 2025 com mais de 2,4 mil votos

Em sinal de agradecimento, a Sem Fronteias anunciou que realizará um sorteio entre os colaboradores para presentear um deles com o valor do prêmio. Segundo a gerência, essa é uma forma de reconhecer o empenho, a dedicação e o comprometimento de todos os funcionários que tornaram possível essa vitória.

Apresentou inovações tecnológicas – com robô humanoides e cachorro robô inteligente/Foto: Reprodução

“Entendemos que sem os nossos funcionários tudo isso não seria possível. As pessoas que sustentam tudo isso, toda essa beleza que é a Sem Fronteiras. Então, mediante isso, a gente optou em sortear o prêmio entre os funcionários para poder trazer essa valorização”, destacou a Rian.

Sem Fronteias anunciou que realizará um sorteio entre os colaboradores para presentear um deles com o valor do prêmio./Foto: Reprodução

A empresa foi parceira do ContilNet durante toda a transmissão da 50ª edição da feira, protagonizando grandes ações e se posicionando de maneira forte no mercado estadual.

