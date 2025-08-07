Sem Fronteiras sorteia prêmio de R$ 20 mil a funcionários após vencer como stand mais bonito da Expoacre

A empresa de internet Sem Fronteiras encerrou sua participação na Expoacre 2025 com uma conquista marcante: o título de melhor stand da feira, eleito por meio de votação popular.

A premiação vem para coroar a atuação brilhante da empresa na feria, que contou com ações de marketing, distribuiu brindes, apresentou inovações tecnológicas – com robô humanoides e cachorro robô inteligente.

O gerente da empresa, Rian Souza, destacou o trabalho dos funcionários e agradeceu a oportunidade de ter feito parte da maior feira de negócios do estado. “Agradecemos a Acisa por essa oportunidade, e agradecemos principalmente a todo o público que prestigiou, veio ver o nosso stand, a gente conseguiu dar atendimento a todo mundo, foi uma grande felicidade” disse ele.

Em sinal de agradecimento, a Sem Fronteias anunciou que realizará um sorteio entre os colaboradores para presentear um deles com o valor do prêmio. Segundo a gerência, essa é uma forma de reconhecer o empenho, a dedicação e o comprometimento de todos os funcionários que tornaram possível essa vitória.

“Entendemos que sem os nossos funcionários tudo isso não seria possível. As pessoas que sustentam tudo isso, toda essa beleza que é a Sem Fronteiras. Então, mediante isso, a gente optou em sortear o prêmio entre os funcionários para poder trazer essa valorização”, destacou a Rian.

A empresa foi parceira do ContilNet durante toda a transmissão da 50ª edição da feira, protagonizando grandes ações e se posicionando de maneira forte no mercado estadual.