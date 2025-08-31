Sem tarifas, EUA serão destruídos, diz Trump após decisão da Justiça

Em resposta à decisão da justiça americana de sexta-feira (29), que declarou ilegal a maioria das tarifas implementadas por Donald Trump, o republicano foi às redes afirmar que, sem elas, os Estados Unidos seriam “completamente destruídos”.

Por meio de publicação no Truth Social neste domingo (31), Trump escreveu ainda que, sem os trilhões de dólares arrecadados com a política, o poderio militar da nação seria “instantaneamente obliterado”.

“Em uma votação de 7 a 4, um grupo de juízes da esquerda radical não se importou, mas um democrata, nomeado por Obama, votou para salvar nosso país. Gostaria de agradecê-lo por sua coragem! Ele ama e respeita os EUA”, escreveu. O painel de três juízes incluiu um juiz que foi nomeado por Trump em seu primeiro mandato.

Ameaças “incomuns e extraordinárias”

Desde que Trump 2.0 se tornou realidade, a prioridade da administração do republicano foi a interrupção do comércio global — com o argumento de apoiar as indústrias nacionais americanas.

Ele foi eleito com base nesta premissa: consertar as finanças dos americanos por meio de medidas econômicas protetivas. As tarifas, naturalmente, foram estratégia primária desta política.

Trump justificou os dois conjuntos de tarifas — impostas em fevereiro contra a China, o Canadá e o México e ao resto do mundo em abril — com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A legislação dá ao presidente o poder de lidar com ameaças “incomuns e extraordinárias” durante emergências nacionais.

A lei não menciona tarifas, embora permita que o presidente tome uma ampla gama de medidas em resposta a uma crise.

O Departamento de Justiça de Trump argumentou que a lei permite tarifas de acordo com as disposições de emergência que autorizam o presidente a “regular” as importações ou bloqueá-las completamente.

A decisão da Corte de Apelações dos EUA para o Circuito Federal em Washington não é a primeira a considerar as movimentações dio republicano ilegais. Pelo menos oito ações judiciais contestaram as políticas tarifárias de Trump, incluindo uma movida pelo Estado da Califórnia.

Outro tribunal em Washington decidiu que a IEEPA não autoriza as tarifas de Trump, e o governo também recorreu dessa decisão.

Sobre a decisão de sexta, espera-se amplamente que haja um recurso sobre esse caso à Suprema Corte dos EUA.