9 de agosto de 2025
Semana na TV: GloboNews demite Daniela Lima e Geraldo Luís vira arma secreta no SBT

Escrito por Portal Leo Dias
semana-na-tv:-globonews-demite-daniela-lima-e-geraldo-luis-vira-arma-secreta-no-sbt

A primeira semana de agosto foi marcada por mudanças inesperadas, estreias estratégicas e momentos emocionantes na televisão brasileira. Nos bastidores, demissões de peso movimentaram a GloboNews, enquanto o SBT surpreendeu ao revelar um reforço de impacto para o retorno do “Aqui Agora”.

Além disso, a Band reforçou seu investimento no Carnaval para 2026, a RedeTV! registrou um retorno emocionante e a Record exibiu imagens que geraram revolta nacional nas redes sociais durante o “Balanço Geral”. Confira os principais acontecimentos da TV na semana entre os dias 4 e 8/8.

Daniela Lima na GloboNews
Daniela Lima na GloboNewsReprodução / GloboNews
Reprodução / GloboNews
Mauro Paulino na GloboNews
Geraldo Luís estreia no SBT, na apresentação do "Aqui Agora"
Geraldo Luís estreia no SBT, na apresentação do “Aqui Agora” / SBT
Divulgação / Felipe Araújo/Liga-SP
Renato Remondini e João Saad posam com os integrantes das escolas de samba do Grupo de Acesso I
Foto/Instagram/@ahickmann
Ana Hickmann acompanha Edu Guedes de volta ao trabalho
Reprodução / X: @tinojunior
Carga de carne sendo saqueada.

Novos planos?

Uma grande reviravolta vem ocorrendo nos bastidores da GloboNews desde o começo da semana, quando alguns funcionários descobriram que estavam sendo dispensados pela emissora. A grande notícia surgiu com a demissão da jornalista Daniela Lima, contratada pelo canal de notícias em 2022 e uma das apresentadoras do “Conexão GloboNews”.

Arma secreta

Depois de muitos meses de conversas e negociações, Geraldo Luís pegou o público de surpresa ao surgir como “arma secreta” do SBT entre os apresentadores do novo “Aqui Agora”. O jornalista passou a comandar o noticiário ao lado de Dani Brandi e Marco Pagetti.

Investindo no Carnaval

A Band começou a semana recebendo líderes da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) para assinarem um contrato de transmissão. A emissora fechou um acordo e vai exibir os desfiles do Grupo de Acesso I do Carnaval paulista em 2026 com exclusividade para todo o país até 2028.

Momento fofo

Edu Guedes retornou ao seu programa na RedeTV! após ficar um mês afastado para tratar de um câncer e contou com a presença de Ana Hickmann, sua esposa. A apresentadora do “Hoje em Dia” teve liberação da Record e fez uma participação especial no “Fica com a Gente”.

Inacreditável!

O “Balanço Geral” do Rio de Janeiro registrou uma cena inaceitável e o apresentador Tino Jr. ficou completamente furioso ao vivo. O telejornal levou ao ar o momento em que alguns moradores do Complexo da Pedreira saqueavam uma carga de carne e não se intimidaram nem com a chegada de um blindado da polícia.

