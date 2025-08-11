12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Semana será de muito sol, noites amenas e baixa umidade no Acre, aponta previsão

As temperaturas durante as manhãs ficarão amenas, variando entre 16°C e 19°C na região do vale do Rio Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

De acordo com o pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”, o Acre deve permanecer sob influência de tempo seco e ensolarado pelo menos até o dia 18 de agosto. A incursão de uma massa de ar polar, iniciada na última sexta-feira (8), trouxe um ar bastante seco que impede a formação de nuvens de chuva, mantendo o clima quente e seco no estado.

O baixo índice de umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%/ Foto: ContilNet

As temperaturas durante as manhãs ficarão amenas, variando entre 16°C e 19°C na região do vale do Rio Acre, enquanto no centro do estado e no vale do Juruá, os termômetros devem marcar entre 19°C e 21°C. Já durante as tardes, a previsão indica máximas que podem oscilar entre 33°C e 36°C em praticamente todos os municípios acreanos, podendo chegar a 37°C em alguns pontos isolados.

O pesquisador chama atenção para o baixo índice de umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30% no leste e sul do Acre durante as tardes, configurando um estado de atenção para a saúde pública.

A situação pode se agravar a partir de sexta-feira (15), quando cidades como Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard e Capixaba poderão registrar níveis de umidade inferiores a 20%, o que eleva o alerta para a população. No vale do Juruá, a umidade relativa deve permanecer um pouco mais elevada, entre 30% e 40%, com possíveis quedas abaixo dos 30% em alguns dias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.