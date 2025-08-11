Semana será de muito sol, noites amenas e baixa umidade no Acre, aponta previsão

De acordo com o pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”, o Acre deve permanecer sob influência de tempo seco e ensolarado pelo menos até o dia 18 de agosto. A incursão de uma massa de ar polar, iniciada na última sexta-feira (8), trouxe um ar bastante seco que impede a formação de nuvens de chuva, mantendo o clima quente e seco no estado.

As temperaturas durante as manhãs ficarão amenas, variando entre 16°C e 19°C na região do vale do Rio Acre, enquanto no centro do estado e no vale do Juruá, os termômetros devem marcar entre 19°C e 21°C. Já durante as tardes, a previsão indica máximas que podem oscilar entre 33°C e 36°C em praticamente todos os municípios acreanos, podendo chegar a 37°C em alguns pontos isolados.

O pesquisador chama atenção para o baixo índice de umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30% no leste e sul do Acre durante as tardes, configurando um estado de atenção para a saúde pública.

A situação pode se agravar a partir de sexta-feira (15), quando cidades como Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard e Capixaba poderão registrar níveis de umidade inferiores a 20%, o que eleva o alerta para a população. No vale do Juruá, a umidade relativa deve permanecer um pouco mais elevada, entre 30% e 40%, com possíveis quedas abaixo dos 30% em alguns dias.