semente-rica-em-zinco-turbina-a-imunidade-e-reduz-o-“colesterol-ruim”

No combo das sementes que fazem bem ao funcionamento do organismo, cabe destacar os potenciais de uma em especial: a de girassol. De acordo com a nutricionista Adriana Loyola, essa opção é “um exemplo perfeito de como alimentos simples podem oferecer benefícios expressivos para a saúde”. A especialista pontua sobre o consumo de forma frequente e equilibrado contribuir para a manutenção do bem-estar e para a prevenção de doenças.

Nutricionista comportamental, Adriana explica que a ingestão regular da semente de girassol auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, melhora a saúde cardiovascular e favorece o equilíbrio hormonal, além de atuar na manutenção da saúde da pele, cabelos e unhas. Ela complementa a respeito do alimento contribuir com o funcionamento intestinal e ajudar no controle da fome, o que “pode ajudar no gerenciamento de peso”.

Sementes de girassol são ricas em nutrientes cruciais para a saúde

A nutricionista elenca as propriedades do alimento

Sementes de girassol são fontes de vitamina E

O coração é um dos órgãos beneficiados pelo consumo do alimento

A expert em nutrição frisa sobre o coração ser um dos principais órgãos beneficiados pela ingestão da semente.

“Os ácidos graxos insaturados presentes ajudam a reduzir o LDL, mais conhecido como ‘colesterol ruim’, e a manter níveis saudáveis de HDL, chamado de ‘colesterol bom’”, elucida. Ela detalha que essa propriedade do alimento tende a favorecer a circulação sanguínea e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Compostos presentes na semente

Adriana Loyola lista os compostos contidos no alimento: “Essas sementes de girassol concentram uma variedade de nutrientes essenciais“. Confira quais são eles:

Vitamina E, considerada potente antioxidante;

Magnésio;

Selênio;

Zinco;

Proteínas vegetais;

Gorduras boas, especialmente os ácidos graxos poli-insaturados.

A semente é fonte de minerais como selênio, zinco e magnésio

Conforme evidencia a especialista, a presença de compostos antioxidantes na semente de girassol ajuda a combater o estresse oxidativo, enquanto minerais como magnésio e selênio têm papel fundamental na saúde neuromuscular e imunológica.

Combinações com a semente

A semente é fonte de um leque de nutrientes e, segundo a nutricionista comportamental e terapeuta integrativa, dá para “maximizar os benefícios” do alimento, combinando-o com oleaginosas e sementes, a exemplo de nozes, amêndoas, chia ou linhaça. “Essas sugestões formam um mix rico em diferentes tipos de gorduras boas e fibras”, recomenda.

“A semente de girassol também pode ser associada a frutas ricas em vitamina C, como morango ou kiwi, potencializando a absorção de minerais como o zinco”, defende Adriana.

Adriana sugere colocar a semente de girassol em saladas

Quanto a hora ideal para consumir a semente, a expert em nutrição salienta não ter um momento “perfeito” para comer o alimento. “Pode ser incluída tanto no café da manhã para potencializar a energia ao longo do dia quanto em lanches intermediários à tarde, ajudando na saciedade e no controle da ansiedade alimentar”, reforça. Ela emenda: “À noite, é interessante compor preparações leves, como saladas e iogurtes, sem sobrecarregar a digestão.”

Após listar as propriedades e nutrientes do alimento, Adriana Loyola endossa: “Como nutricionista, reforço que, embora a semente de girassol seja um alimento saudável e funcional, o segredo está em cuidar da alimentação como um todo, trazendo equilíbrio com outros macro e micronutrientes.”

A ingestão da semente favorece o equilíbrio hormonal

