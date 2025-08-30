Semifinais da Série A1 do Brasileirão serão neste domingo (31/8)

Momento de decisão na Série A1 do Brasileirão Feminino! Neste domingo (31/8), ocorrem as semifinais da competição nacional. De um lado, Corinthians x São Paulo duelam por uma vaga, enquanto Cruzeiro x Palmeiras querem a outra. A bola rola às 10h30.
Ambas as partidas serão disputadas no mesmo horário. No Canindé, na capital paulista, o Corinthians recebe o São Paulo. O primeiro confronto entre as duas equipes terminou melhor para o Alvinegro, que venceu o rival por 2 x 0.
Palmeiras x Cruzeiro – Futebol Feminino
São Paulo x Corinthians – Futebol Feminino
São Paulo x Corinthians – Futebol Feminino
Para se classificar, o Corinthians pode perder por até um gol de diferença. Caso o São Paulo vença por dois tentos de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Qualquer vitória do Tricolor por três gols ou mais, a equipe avança até a grande final.
O adversário na decisão da Série A1 do Brasileirão sairá do confronto entre Cruzeiro e Palmeiras. Na Arena Independência, casa do América-MG, as Cabulosas recebem as palestrinas na partida decisiva. O jogo de ida foi 3 x 1 para o time Celeste.
Para se classificar, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença. Caso o Palmeiras consiga vencer por dois gols de diferença, o clube finalista será conhecido após as penalidades máximas. Qualquer vitória das palestrinas por três gols ou mais, classifica o time paulista.