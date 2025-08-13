Sena Madureira tem quase 30 mil eleitores aptos a irem às urnas nas Eleições 2026, aponta TRE

Encravada no vale do Iaco, a cidade de Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Acre. Nesta semana, o Fórum Eleitoral da 3ª zona confirmou, por meio de levantamento, que quase 30 mil moradores estão aptos a comparecerem às urnas nas Eleições gerais do ano que vem.

Segundo dados, Sena Madureira conta atualmente com 29.814 eleitores regularizados, englobando tanto a zona urbana quanto a rural. Esse número poderia ser bem maior e ultrapassar os 34 mil eleitores, porém, 5.105 títulos foram cancelados e até hoje os moradores não procuraram sanar as pendências.

Cabe destacar que o prazo final para tirar o título pela primeira vez, realizar transferência ou regularizar a situação é até maio do ano que vem. A partir dessa data, o cadastro é fechado e só reabre após as eleições.

Outra informação destacada diz respeito ao horário de funcionamento do Fórum Eleitoral da 3ª zona que funciona em Sena Madureira. De agora em diante, o atendimento começa às 8 horas da manhã e se estende até às 14 horas, sem intervalo para o almoço.

DADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL PURUS

Manoel Urbano

Aptos: 8.341 eleitores

Cancelados: 1.223

Santa Rosa do Purus

Aptos: 3.891 eleitores

Cancelados: 506

No final das contas, a Regional Purus, formada por Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa tem atualmente 42.046 eleitores aptos a irem às urnas. Esse número tende a aumentar até o fechamento do sistema em maio de 2026.