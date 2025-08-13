13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Sena Madureira tem quase 30 mil eleitores aptos a irem às urnas nas Eleições 2026, aponta TRE

A Regional Purus, formada por Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa tem atualmente 42.046 eleitores aptos a irem às urnas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Encravada no vale do Iaco, a cidade de Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Acre. Nesta semana, o Fórum Eleitoral da 3ª zona confirmou, por meio de levantamento, que quase 30 mil moradores estão aptos a comparecerem às urnas nas Eleições gerais do ano que vem.

Segundo dados, Sena Madureira conta atualmente com 29.814 eleitores regularizados, englobando tanto a zona urbana quanto a rural. Esse número poderia ser bem maior e ultrapassar os 34 mil eleitores, porém, 5.105 títulos foram cancelados e até hoje os moradores não procuraram sanar as pendências.

Em Sena Madureira, quase 30 mil eleitores estão aptos a irem às urnas/ Foto: Divulgação

Cabe destacar que o prazo final para tirar o título pela primeira vez, realizar transferência ou regularizar a situação é até maio do ano que vem. A partir dessa data, o cadastro é fechado e só reabre após as eleições.

Outra informação destacada diz respeito ao horário de funcionamento do Fórum Eleitoral da 3ª zona que funciona em Sena Madureira. De agora em diante, o atendimento começa às 8 horas da manhã e se estende até às 14 horas, sem intervalo para o almoço.

DADOS DE OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIONAL PURUS

Manoel Urbano
Aptos: 8.341 eleitores
Cancelados: 1.223
Santa Rosa do Purus
Aptos: 3.891 eleitores
Cancelados: 506

No final das contas, a Regional Purus, formada por Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa tem atualmente 42.046 eleitores aptos a irem às urnas. Esse número tende a aumentar até o fechamento do sistema em maio de 2026.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.