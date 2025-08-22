Senador Alan Rick garante R$ 14,5 milhões para fortalecer a saúde nos municípios do Acre

Os municípios acreanos receberam reforço orçamentário para a saúde pública nesta semana. Foram pagos R$ 14,5 milhões em emendas parlamentares do senador Alan Rick (UB-AC), recursos já depositados diretamente nas contas dos Fundos Municipais de Saúde e do Hospital de Amor de Rio Branco.

De acordo com o parlamentar, os valores vão garantir mais estrutura para o atendimento da população em todas as regiões do estado.

“Esses recursos vão ajudar as prefeituras a manter as unidades básicas de saúde funcionando, levar atendimento itinerante às comunidades mais distantes e assegurar cuidado especializado a pessoas com autismo. Também destinamos recursos para o Hospital de Amor, que é referência no tratamento de câncer para todo o Acre”, destacou Alan Rick.

As emendas liberadas esta semana contemplam 11 cidades acreanas e o Hospital de Amor de Rio Branco, que atende pessoas com suspeita ou diagnosticadas com câncer de todo o estado.

“Até o final do ano novas liberações ocorrerão com novos aportes para os municípios. Temos feito esse trabalho levando investimentos para todas as cidades”, afirmou o senador.

Lista de contemplados:

•Assis Brasil-R$ 1.500.000,00

•Tarauacá-R$ 3.000.000,00

•Epitaciolândia-R$ 852.396,00

•Marechal Thaumaturgo-R$ 1.500.000,00

•Senador Guiomard-R$ 1.500.000,00

•Rodrigues Alves-R$ 500.000,00

•Jordão-R$ 200.000,00

•Acrelândia-R$ 697.369,00

•Cruzeiro do Sul-R$ 1.500.000,00

•Mâncio Lima-R$ 351.339,00

•Porto Acre-R$ 374.968,00

•Hospital de Amor de Rio Branco-R$ 1.000.000,00