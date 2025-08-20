20/08/2025
Senador Alan Rick recebe representante acreana do Jovem Senador 2025

Nicoly Ketlen Silva é moradora de Cruzeiro do Sul e a primeira colocada da etapa estadual do programa

O senador Alan Rick (União-AC) recebeu em seu gabinete, em Brasília, a estudante Nicoly Ketlen Silva, moradora de Cruzeiro do Sul e primeira colocada da etapa estadual do programa Jovem Senador 2025.

Senador Alan Rick recebe representante acreana do Jovem Senador 2025. Foto: Ascom

Nicoly se destacou entre os participantes do Acre com a redação sobre o tema “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, alcançando a maior pontuação do estado e garantindo sua participação na etapa nacional, que reúne os vencedores de todo o país.

Durante a visita, o senador parabenizou a estudante pela conquista e ressaltou a importância do programa como incentivo ao protagonismo da juventude acreana. “É uma alegria enorme receber a Nicoly no Senado. Ela representa não apenas Cruzeiro do Sul, mas todo o Acre, mostrando que nossa juventude tem talento, consciência cidadã e vontade de construir um futuro melhor para o Brasil.” destacou Alan Rick.

A estudante Yasmin da Silva Freitas, também de Cruzeiro do Sul foi a segunda colocada na etapa estadual. Em terceiro lugar ficou Ana Carolina da Silva Queiroz, de Rio Branco.

Nicoly Ketlen Silva é moradora de Cruzeiro do Sul e a primeira colocada da etapa estadual do programa. Foto: Ascom

O Jovem Senador é uma iniciativa do Senado Federal voltada a estudantes do ensino médio da rede pública, com idade de até 19 anos. Todos os anos, um aluno de cada unidade da federação é selecionado por meio de concurso de redação e participa de uma semana de atividades em Brasília, vivenciando de perto o processo legislativo e apresentando propostas que podem se transformar em projetos reais.

