Senador Márcio Bittar garante R$ 6,3 milhões para continuidade da obra da orla de Brasiléia

O senador Márcio Bittar (União-AC) assegurou a liberação de R$ 6.327.225,20 para a continuidade das obras de revitalização da orla de Brasiléia, no Acre. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 12, durante reunião com o ministro das Cidades, Jader Filho, em Brasília.

Os recursos serão destinados à reforma da orla, com a implantação de novos equipamentos urbanos, iluminação moderna, áreas de lazer, acessibilidade e paisagismo. O objetivo é transformar o local em um espaço seguro, bonito e funcional para moradores e turistas.

“Com esses recursos, o Deracre poderá continuar os trabalhos e garantir que a orla de Brasiléia fique pronta, oferecendo mais conforto e segurança para a população e os visitantes”, afirmou Bittar.

A obra visa valorizar o espaço público e impulsionar o turismo na região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

