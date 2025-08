Senar cria feira de produtores rurais para valorizar produção local na Expoacre 2025

Teve início na última quinta-feira (31/07) a Feira do Produtor Rural, ação de valorização do agronegócio promovida pelo Sistema Faeac/Senar/Sindicatos, em parceria com a Carreta Agro pelo Brasil da CNA. A Feira do Produtor Rural segue até sábado, 2 de agosto, na Casa do Produtor, dentro da programação da Expoacre 2025.

A feira tem como objetivo central destacar a atuação dos produtores rurais atendidos pelo Senar – Acre por meio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). Mais do que uma vitrine, o espaço é uma oportunidade para que os próprios produtores comercializem diretamente seus produtos com o público visitante da feira.

Entre os itens disponíveis estão cafés artesanais, frutas frescas, raízes e tubérculos, hortaliças, doces, conservas, produtos derivados da mandioca e muito mais — representando cadeias produtivas como cafeicultura, horticultura, fruticultura e mandiocultura. A feira funciona sempre das 18h às 22h, e a cada noite trará novas ofertas para a população.

Para Márcia Cristina Freire, gerente técnica do Senar – Acre, o espaço reafirma a missão da instituição de promover o protagonismo do produtor rural. “A proposta da feira é trazer os produtores para o centro da experiência. Eles não apenas produzem, mas também vendem, trocam saberes e compartilham suas histórias com o público. Isso fortalece o elo entre campo e cidade”, destacou.

A produtora Régia Araújo, presidente da Associação Nova Conquista de Plácido de Castro, celebrou a oportunidade de apresentar o trabalho da sua comunidade. “É muito gratificante ver o reconhecimento do nosso esforço. Aqui a gente mostra o que o campo tem de melhor, direto das nossas mãos para o consumidor”, afirmou.

Diretamente de Brasileia, a cafeicultora Safira Lopes trouxe para a feira o Café São Sebastião, marca familiar que vem sendo cultivada há seis anos. “Participar dessa feira é motivo de orgulho. Trouxemos nosso café com muito carinho, e é incrível ver o interesse das pessoas pela história e pelo sabor do que fazemos com tanto cuidado”, contou Safira, emocionada.