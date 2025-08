Será que volta? Ex de Whindersson Nunes reage a desejo do humorista de reatar noivado

Maria Lina resolveu comentar a fala de Whindersson Nunes sobre querer reatar o relacionamento com ela. A empresária usou os Stories do Instagram para mostrar seu lado. O humorista afirmou ser “sem-vergonha” e querer voltar para a ex, apesar de ela não demonstrar o mesmo interesse.

“Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive”, disse Maria.

Histórico do relacionamento

Whindersson e Maria viveram um relacionamento por cerca de um ano e estavam noivos quando anunciaram o fim, em agosto de 2021.

Pouco antes, eles enfrentaram a perda do filho João Miguel, que nasceu prematuro com 22 semanas e resistiu apenas 30 horas. Após o episódio, Maria recebeu o diagnóstico de trombofilia.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.