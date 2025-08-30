Série C: confira os classificados para a 2ª fase e os rebaixados

Chegou ao fim neste sábado (30/8) a primeira fase da Série C do Brasileirão. A competição nacional conheceu os últimos rebaixados e as equipes que seguem na disputa pelo acesso à Série B.

O time do Caxias–RS liderou a fase inicial, com 37 pontos, seguido de Ponte Preta–SP, Náutico–PE, Londrina–PR e São Bernardo–SP. Estes clubes estavam classificados para os quadrangulares decisivos. Guarani–SP, Brusque-SC e Floresta–CE garantiram seus lugares na última rodada.

Entre os rebaixados, Tombense–MG e Retrô–PE estavam com a queda decretada. ABC–RN e CSA–AL finalizaram a competição com o descenso para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Segunda fase

Os classificados para a próxima fase ficaram divididos em dois grupos de quatro equipes. Seguindo a ordem alternada de classificação, em uma das chaves estão Caxias–RS, Londrina–PR, São Bernardo–SP e Floresta–CE. Na outra, Ponte Preta–SP, Náutico–PE, Brusque–SC e Guarani–SP.

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso. Os líderes de cada grupo disputam o título.

A primeira rodada da segunda fase ocorrerá entre 6 e 7 de setembro. A Confederação Brasileira de Futebol ainda definirá as datas dos confrontos.