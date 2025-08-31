Série D: assista ao vivo e com imagens Cianorte-PR x Barra-SC

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens, a partida entre Cianorte-PR x Barra-SC, pelo Brasileirão Série D Will Bank. As equipes entram em campo neste domingo (31/8), às 15h, horário de Brasília.
A partida de volta está marcada para o próximo sábado (6/9), às 16h.
O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025. Três jogos serão disputados no sábado (30/8) e o outro no domingo (31/8). Confira a lista completa:
Sábado (30/8):
- Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h
- Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h
- Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h
Domingo (31/8)
- Cianorte-PR x Barra-SC – 15h
Metrópoles no Brasileirão Série D
O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.
As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.