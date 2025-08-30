Série D: assista ao vivo e com imagens Santa Cruz-PE x América-RN

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens, a partida entre Santa Cruz-PE x América de Natal-RN, pelo Brasileirão Série D Will Bank. As equipes entram em campo neste sábado (30/8), às 19h, horário de Brasília.

A partida de volta está marcada para a próxima semana, no domingo (7/9), às 19h.

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos serão disputados no sábado (30/8) e o outro no domingo (31/8). Confira a lista completa:

Sábado (30/8):

Maranhão-MA x ASA-AL – 16h

Goiatuba-GO x Inter de Limeira-SP – 16h

Santa Cruz-PE x América de Natal-RN – 19h

Domingo (31/8)

Cianorte-PR x Barra-SC – 15h

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.