Série D: confira melhores momentos de Altos-PI e Santa Cruz-PE

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, Altos-PI e Santa Cruz-PE empataram em 0 x 0 no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Na decisão por pênaltis, melhor para o Santinha que venceu por 3 x 1.

Confira os melhores momentos da partida:

Com a classificação do Santa Cruz-PE, teremos um encontro de gigantes pelas quartas que abalará o Nordeste: a Cobra Coral duelará contra o América de Natal-RN por uma vaga na Série C de 2026.

Veja a comemoração

