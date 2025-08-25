Série D: confira melhores momentos de Altos-PI e Santa Cruz-PE

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, Altos-PI e Santa Cruz-PE empataram em 0 x 0 no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Na decisão por pênaltis, melhor para o Santinha que venceu por 3 x 1.
Confira os melhores momentos da partida:
Com a classificação do Santa Cruz-PE, teremos um encontro de gigantes pelas quartas que abalará o Nordeste: a Cobra Coral duelará contra o América de Natal-RN por uma vaga na Série C de 2026.
Veja a comemoração
PRAZER, ROKENEDY! pic.twitter.com/DARkfqXPx4
— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 24, 2025
Metrópoles no Brasileirão Série D
As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, oito jogos das oitavas de final do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:
Domingo (24/8)
- Central-PE 0 x 0 Maranhão-MA – 16h (Maranhão-MA classificado)
- América de Natal-RN 0 x 0 Imperatriz-MA – 16h (América-RN classificado)
- Altos-PI (1) 0 x 0 (3) Santa Cruz-PE – 18h (Santa Cruz-PE classificado)
Sábado (23/8):
- Aparecidense-GO 0 x 2 Goiatuba-GO – 16h (Goiatuba-GO classificado)
- Inter de Limeira-SP 0 x 0 Rio Branco-ES – 16h (Inter de Limeira-SP classificado)
- Barra-SC 1 x 0 Ceilândia-DF – 16h (Barra-SC classificado)
- ASA-AL 0 x 0 Manauara-AM – 17h (Asa-AL classificado)
- Mixto-MT 0 x 2 Cianorte-PR – 18h (Cianorte-PR classificado)
Leia também
-
Confira os classificados para as quartas de final da Série D
-
Série D: veja à disputa de pênaltis que classificou o Santa Cruz-PE
-
Confira os resultados deste domingo pela Série D do Brasileirão
-
Metrópoles transmite jogos da Série D neste domingo; veja lista