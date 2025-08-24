23/08/2025
Série D: confira melhores momentos de ASA-AL e Manauara-AM

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, ASA de Arapiraca-AL e Manauara-AM empataram em 0 x 0, no Municipal Arapiraca.

Confira os melhores momentos da partida:

Com a vitória na ida, o ASA de Arapiraca-AL se classificou e fez a festa com a torcida. Clube aguarda o fim das oitavas para saber quem será o último colocado no ranking de clubes da Série D.

Metrópoles no Brasileirão Série D

As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. 

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, oito jogos das oitavas de final do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:

Sábado (23/8):

  • Aparecidense-GO 0 x 2 Goiatuba-GO – 16h (Goiatuba-GO classificado)
  • Inter de Limeira-SP 0 x 0 Rio Branco-ES – 16h (Inter de Limeira-SP classificado)
  • Barra-SC 1 x 0 Ceilândia-DF – 16h (Barra-SC classificado)
  • ASA-AL 0 x 0 Manauara-AM – 17h (Asa-AL classificado)
  • Mixto-MT 0 x 2 Cianorte-PR – 18h (Cianorte-PR classificado)

Domingo (24/8)

  • Central-PE x Maranhão-MA – 16h (ida CEN 1 x 2 MAC)
  • América de Natal-RN x Imperatriz-MA – 16h (ida AME 1 x 0 IMP)
  • Altos-PI x Santa Cruz-PE – 18h (ida ALT 1 x 1 STA)
