Série D: confira melhores momentos de ASA-AL e Manauara-AM

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, ASA de Arapiraca-AL e Manauara-AM empataram em 0 x 0, no Municipal Arapiraca.

Confira os melhores momentos da partida:

Com a vitória na ida, o ASA de Arapiraca-AL se classificou e fez a festa com a torcida. Clube aguarda o fim das oitavas para saber quem será o último colocado no ranking de clubes da Série D.

Sábado (23/8):

Aparecidense-GO 0 x 2 Goiatuba-GO – 16h (Goiatuba-GO classificado)

Inter de Limeira-SP 0 x 0 Rio Branco-ES – 16h (Inter de Limeira-SP classificado)

Barra-SC 1 x 0 Ceilândia-DF – 16h (Barra-SC classificado)

ASA-AL 0 x 0 Manauara-AM – 17h (Asa-AL classificado)

Mixto-MT 0 x 2 Cianorte-PR – 18h (Cianorte-PR classificado)

Domingo (24/8)

Central-PE x Maranhão-MA – 16h (ida CEN 1 x 2 MAC)

América de Natal-RN x Imperatriz-MA – 16h (ida AME 1 x 0 IMP)

Altos-PI x Santa Cruz-PE – 18h (ida ALT 1 x 1 STA)

