Série D: confira melhores momentos de Mixto-MT e Cianorte-PR

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o Mixto-MT foi derrotado por 2 x 0 contra o Cianorte-PR. Os gols foram de Tite e Maranhão. O resultado garantiu a classificação da equipe paranaense.
O Cianorte chegou a 30 pontos na soma e aguarda as classificações de domingo para conhecer seu adversário na próxima fase.
Metrópoles no Brasileirão Série D
O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, oito jogos das oitavas de final do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:
Sábado (23/8):
- Aparecidense-GO 0 x 2 Goiatuba-GO – 16h (Goiatuba-GO classificado)
- Inter de Limeira-SP 0 x 0 Rio Branco-ES – 16h (Inter de Limeira-SP classificado)
- Barra-SC 1 x 0 Ceilândia-DF – 16h (Barra-SC classificado)
- ASA-AL 0 x 0 Manauara-AM – 17h (Asa-AL classificado)
- Mixto-MT 0 x 2 Cianorte-PR – 18h (Cianorte-PR classificado)
Domingo (24/8)
- Central-PE x Maranhão-MA – 16h (ida CEN 1 x 2 MAC)
- América de Natal-RN x Imperatriz-MA – 16h (ida AME 1 x 0 IMP)
- Altos-PI x Santa Cruz-PE – 18h (ida ALT 1 x 1 STA)
