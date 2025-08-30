Série D: confira melhores momentos de Santa Cruz-PE e América-RN

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o Santa Cruz-PE venceu o América de Natal-RN por 1 x 0, com gol de Ariel Nahuelpan, aos 41 minutos da segunda etapa. O jogo ocorreu na Arena Pernambuco, no Recife.
Confira os melhores momentos da partida:
A data prevista para o jogo de volta na Arena das Dunas é no próximo domingo (7/9), às 16h.
Metrópoles no Brasileirão Série D
As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.
O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, oito jogos das oitavas de final do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:
Sábado (30/8):
- Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h
- Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h
- Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h
Domingo (31/8)
- Cianorte-PR x Barra-SC – 15h
