Série D: confira melhores momentos de Santa Cruz-PE e América-RN

Em jogo transmitido pelo Metrópoles, ao vivo e com imagens pelo YouTube, o Santa Cruz-PE venceu o América de Natal-RN por 1 x 0, com gol de Ariel Nahuelpan, aos 41 minutos da segunda etapa. O jogo ocorreu na Arena Pernambuco, no Recife.

Confira os melhores momentos da partida:

A data prevista para o jogo de volta na Arena das Dunas é no próximo domingo (7/9), às 16h.

Metrópoles no Brasileirão Série D

As transmissões são realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, oito jogos das oitavas de final do Brasileirão Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:

Sábado (30/8):

Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h

Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h

Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h

Domingo (31/8)

Cianorte-PR x Barra-SC – 15h

