Série D: time tem recorde de 2025 como visitante com melhor defesa

Escrito por Metrópoles
serie-d:-time-tem-recorde-de-2025-como-visitante-com-melhor-defesa

O Metrópoles transmite pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos foram disputados no sábado (30/8), e um será neste domingo (31/8). Confira a lista completa:

Sábado (30/8):

  • Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h
  • Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h
  • Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h

Domingo (31/8):

  • Cianorte-PR x Barra-SC – 15h

Com o empate na partida de ida das quartas de final do Brasileirão Série D Will Bank, a Inter de Limeira-SP conseguiu um feito defensivo incrível na temporada: chegar ao oitavo jogo seguido como visitante sem sofrer gols. Tal feito não foi alcançado até aqui na temporada por nenhum outro time em alguma das divisões nacionais, da Série A até a D. Alguns times que chegaram perto na temporada são Cruzeiro (6) e Botafogo (5) pela Série A, Coritiba (5) pela B e Náutico (6) pela C.

Leia também

Quem mais se aproximou pela quarta divisão nacional foi o Rio Branco, com 5 jogos, mas já eliminado na competição. O empate na ida contra o Goiatuba-GO em 0 x 0 foi considerado positivo, apesar de o time paulista ter passado por bons momentos. Os goleiros Saulo e Jean fecharam as metas, em uma partida muito disputada no Divinão.

Confira os clubes brasileiros com maior sequência sem sofrer gols fora de casa

  1. Inter de Limeira-SP (8)
  2. Cruzeiro (6)
  3. Náutico (6)
  4. Botafogo (5)
  5. Coritiba (5)
  6. Rio Branco-ES (5)
  7. Chapecoense (4)
  8. ASA-AL (4)

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal MetrópolesClique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

