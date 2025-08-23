Série D: veja ao vivo e com imagens Mixto-MT x Cianorte-PR

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens, a partida entre Mixto-MT x Cianorte-PR, pelo Brasileirão Série D Will Bank. As equipes entram em campo neste sábado (23/8), às 18h, horário de Brasília.
O jogo de ida entre as duas equipes acabou em 1 x 1, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, Paraná.
O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de volta das oitavas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Cinco jogos serão disputados no sábado (23/8) e outros três no domingo (24/8). Confira a lista completa:
Sábado (23/8):
- Aparecidense-GO x Goiatuba-GO – 16h (ida APA 3 x 2 GTU)
- Inter de Limeira-SP x Rio Branco-ES – 16h (ida INT 1 x 0 RBR)
- Barra-SC x Ceilândia-DF – 16h (ida BAR 1 x 1 CEI)
- ASA-AL x Manauara-AM – 17h (ida ASA 1 x 0 MNA)
- Mixto-MT x Cianorte-PR – 18h (ida MIX 1 x 1 CIA)
Domingo (24/8)
- Central-PE x Maranhão-MA – 16h (ida CEN 1 x 2 MAC)
- América de Natal-RN x Imperatriz-MA – 16h (ida AME 1 x 0 IMP)
- Altos-PI x Santa Cruz-PE – 18h (ida ALT 1 x 1 STA)
Em caso de empate nos placares agregados, o classificado às quartas de final será decidido nos pênaltis. Os confrontos serão definidos após a reclassificação dos oito qualificados, somando os pontos das 1ª, 2ª e 3ª fases.
Metrópoles no Brasileirão Série D
O Grupo Metrópoles adquiriu, após tratativas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Will Bank Série D.
As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.
A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.