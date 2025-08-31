Série D: veja resultado de Cianorte-PR x Barra-SC pelas quartas

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos foram disputados no sábado (30/8), e uma partida encerrou a rodada no domingo (31/8).
Confira a lista completa:
Domingo (31/8)
- Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC – 15h
Sábado (30/8):
- Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h
- Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h
- Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h
Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC – 15h
Em duelo com duas expulsões (Tetê e Manaus), o Cianorte-PR empatou em 0 x 0 com o Barra-SC, no Willie Davids, em Maringá (PR). O jogo de volta está previsto para o próximo sábado (6/9), às 16h, na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina.
