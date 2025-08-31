Série D: veja resultado de Cianorte-PR x Barra-SC pelas quartas

O Metrópoles transmitiu pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todos os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Will Bank Série D 2025 neste fim de semana. Três jogos foram disputados no sábado (30/8), e uma partida encerrou a rodada no domingo (31/8).

Confira a lista completa:

Domingo (31/8)

Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC – 15h

Sábado (30/8):

Maranhão-MA 1 x 0 ASA-AL – 16h

Goiatuba-GO 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 16h

Santa Cruz-PE 1 x 0 América de Natal-RN – 19h

Confira os resultados dos jogos deste domingo pela competição, transmitidos pelo Grupo Metrópoles, após aquisição dos direitos de transmissão do Brasileirão Série D.

Cianorte-PR 0 x 0 Barra-SC – 15h

Em duelo com duas expulsões (Tetê e Manaus), o Cianorte-PR empatou em 0 x 0 com o Barra-SC, no Willie Davids, em Maringá (PR). O jogo de volta está previsto para o próximo sábado (6/9), às 16h, na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina.

Leia também

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.