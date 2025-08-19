19/08/2025
Série de 'Harry Potter' da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Série de ‘Harry Potter’ da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco

Produção já tem atores principais para os papéis de harry, Rony e Hermione e estreia em 2027

A HBO divulgou a primeira imagem de parte do elenco de irmãos Weasley para a série de Harry Potter, com estreia prevista para 2027. A produção, baseada na obra de J. K. Rowling, contará com Alastair Stout como Ron Weasley, Tristan Harland e Gabriel Harland como os gêmeos Fred e George, Ruari Spooner como Percy e Gracie Cochrane como Gina.

Os Weaslaeys: Alastair Stout como Ron Weasley (à frente), Tristan Harland e Gabriel Harland como os gêmeos Fred e George (atrás), Gracie Cochrane como Gina (à esquerda), e Ruari Spooner como Percy — Foto: Divulgação/HBO

A série já tem os atores principais escalados. Além dos Weasley, o elenco inclui Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Staton (Hermione Granger), John Lithgow (Alvo Dumbledore), Nick Frost (Rúbeo Hagrid), Janet McTeer (Minerva McGonagall) e Paapa Essiedu (Severo Snape).

Dominic McLaughlin será Harry Potter em série da HBO sobre o bruxinho — Foto: Divulgação/HBO

O roteiro e a produção são de Francesca Gardiner, com a direção de Mark Mylod. A própria J.K. Rowling integra a equipe de produção executiva.Dominic

