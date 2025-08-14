Serviço 190 está fora do ar no Acre; Sejusp divulga WhatsApp e Telegram para registro de ocorrências

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) divulgou, nesta quinta-feira (14), uma nota pública informando que o serviço emergencial 190 do Centro de Comando e Controle (CICC) está temporariamente fora do ar.

De acordo com o comunicado, o problema foi causado pelo rompimento de uma fibra óptica em Rondônia, afetando o funcionamento do canal telefônico.

Enquanto durar a indisponibilidade, a população deve acionar a Polícia Militar por meio do WhatsApp, no número (68) 99920-8619. Também é possível registrar ocorrências pelo aplicativo Telegram, pesquisando o usuário PM_190_AC ou acessando o link https://t.me/PM_AC_190_bot.

Confira a nota:

Nota pública sobre serviço emergencial 190

A secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informa que o serviço emergencial 190 do Centro de Comando e Controle (CICC) está temporariamente fora do ar.

A situação foi constatada após o rompimento de uma fibra em Rondônia. Para assegurar os devidos atendimentos, nossas equipes seguem de prontidão.

Desta forma, orientamos que, caso necessário, a população entre em contato por meio do aplicativo WhatsApp do 190 pelo número (68) 99920-8619.

Outra alternativa de comunicação é o Telegram. Para acessar o serviço é muito simples. Basta baixar o aplicativo, digitar no buscador PM_190_AC, ou acessar o link https://t.me/PM_AC_190_bote registrar a ocorrência por meio de texto, vídeo, fotos ou áudio.

José Américo de Souza Gaia

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre