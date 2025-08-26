26/08/2025
Servidor embriagado causa acidente com morte e tenta fugir pela mata

Motociclista morreu no local; criança de dois anos está em estado grave

Um grave acidente registrado na tarde de domingo (24) terminou com a morte do motociclista Erik Vinícius e deixou uma criança de dois anos em estado grave, na Estrada do Areia Branca, em Porto Velho (RO). O condutor do carro, identificado como João Bosco Rodrigues, de 55 anos, servidor público da Secretaria de Estado da Saúde, foi preso após tentar fugir pela mata (veja o vídeo acima).

Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez — odor de álcool, olhos avermelhados e fala arrastada. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e permaneceu em silêncio durante a abordagem.

Servidor é preso suspeito de provocar acidente em Porto Velho — Foto: Reprodução

O acidente

De acordo com a ocorrência, João Bosco invadiu a pista contrária e bateu de frente contra a motocicleta que transportava três pessoas: Erik, que morreu no local; uma mulher, que recebeu atendimento do Samu; e a criança, encaminhada em estado grave ao Hospital João Paulo II.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro às vítimas quando os policiais chegaram.

Prisão e investigação

Após o acidente, o motorista tentou escapar entrando em uma área de mata, mas foi localizado e preso por policiais. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e poderá responder por embriaguez ao volante, omissão de socorro e homicídio culposo.

O g1 tenta localizar a defesa do motorista.

João Bosco e Erik Vinícius — Foto: Reprodução

João Bosco e Erik Vinícius — Foto: Reprodução

Motociclista morre e passageiros fica feridos em Porto Velho — Foto: Repórter Alothanos

Motociclista morre e passageiros fica feridos em Porto Velho — Foto: Repórter Alothanos

📌 Fonte: g1 Rondônia
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

