Servidora que denunciou descontos indevidos em contracheque rebate fala de prefeito de Sena Madureira

Uma denúncia encaminhada ao site ContilNet nesta quarta-feira (6), revelou possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura de Sena Madureira, no interior do Acre, em relação a descontos de INSS e Imposto de Renda (IR) aplicados no contracheque de uma servidora da rede municipal de ensino. A acusação aponta que a gestão estaria cobrando alíquotas superiores às previstas em lei, causando prejuízos mensais à profissional.

Após a veiculação da notícia, em resposta às denúncias, o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz afirmou que tudo não passava de “fake news”. No entanto, a denunciante rebateu as declarações, afirmando que todos os documentos enviados à reportagem possuem respaldo jurídico e foram encaminhados tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).

Ela também informou que o caso já está sob responsabilidade de um defensor público, que aguarda o andamento de uma ação ordinária na Justiça para que haja manifestação oficial sobre o caso, que, segundo ela, não é isolado e estaria afetando outros servidores do município.

“Se o prefeito diz que é fake news, então que apresente provas. Tudo o que foi enviado está documentado, com cópias protocoladas nos órgãos competentes. Não é só uma denúncia vazia, tem base legal e respaldo técnico”, afirmou a denunciante.

A servidora também criticou a postura do gestor do município, afirmando que, ao classificar a reportagem como “fake news” sem apresentar qualquer prova, ele menospreza o trabalho sério e comprometido dos jornalistas do Acre. Segundo ela, ao invés de esclarecer os fatos com transparência, Gerlen opta por descredibilizar a imprensa, demonstrando desrespeito à função essencial que os profissionais da comunicação exercem na fiscalização e na defesa do interesse público.

O caso segue aguardando parecer judicial. A Prefeitura de Sena Madureira ainda não se manifestou ou prestou esclarecimentos oficialmente sobre os documentos apresentados.