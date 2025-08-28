Sessão no Senado termina em briga entre parlamentares; cinegrafista fica ferido; ASSISTA

Uma sessão da Comissão Permanente do Senado do México, realizada na quarta-feira (27), terminou em confusão e agressões físicas entre parlamentares da base governista e da oposição. O confronto ocorreu na antiga sede legislativa, a Mansão Xicoténcatl, deixando um cinegrafista ferido e equipamentos destruídos.

A briga começou durante a execução do hino nacional, no encerramento da sessão. O senador Alejandro “Alito” Moreno (PRI) tentou falar, mas foi impedido pelo presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, que decidiu encerrar os trabalhos. Imagens mostram Moreno cutucando e segurando Noroña, o que desencadeou empurrões e a intervenção de outros senadores da oposição.

O cinegrafista Emiliano González, que trabalhava na equipe de Noroña, tentou separar a briga, mas acabou agredido com socos e chutes, além de ter seu equipamento destruído. Ele anunciou que fará denúncia por agressão e danos materiais. Noroña também informou que recorrerá ao Ministério Público contra Moreno e outros envolvidos.

Já o senador do PRI se defendeu, afirmando que apenas cobrava seu direito de fala e acusou Noroña de ter iniciado o confronto. O caso aumentou a tensão política no Senado e deverá ser investigado pelo Ministério Público, que pode até pedir a retirada da imunidade parlamentar de Moreno.