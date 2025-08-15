Sessão solene de autoria do deputado Pedro Longo celebra 30 anos do Projeto Cidadão

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre celebrou, nesta sexta-feira (15), os 30 anos do Projeto Cidadão em uma sessão solene proposta pelo deputado Pedro Longo (PDT).

O evento contou com a presença de autoridades, representantes de instituições parceiras e convidados no plenário da Aleac.

Desde sua criação há três décadas, o Projeto Cidadão se firmou como uma importante iniciativa para garantir o acesso da população a serviços essenciais. A proposta integra diversos órgãos e entidades, facilitando o atendimento nas áreas de cidadania, justiça, saúde e assistência social. Ao longo dos anos, o projeto se tornou uma referência em serviços itinerantes, aproximando o poder público das comunidades e fortalecendo a defesa dos direitos dos cidadãos.

O deputado Pedro Longo, que também é presidente em exercício da Aleac, enfatizou a importância histórica e social da iniciativa. Ele destacou que, ao longo dessas três décadas, o programa teve um papel fundamental na transformação de vidas e na ampliação do exercício da cidadania no Acre. Durante a solenidade, Longo ressaltou que o evento é um reconhecimento do trabalho conjunto entre o Tribunal de Justiça e as instituições parceiras, reafirmando o compromisso com uma justiça mais acessível.

“Para mim, especialmente, esse momento é emocionante, pois, como magistrado, tive a oportunidade de participar de diversas edições do Projeto Cidadão e sou testemunha de que ele é um retrato fiel das histórias de vida e de cidadania construídas ao longo desse tempo”, afirmou Longo.

Ele mencionou que cada edição do projeto traz memórias significativas, vividas tanto por quem liderou as coordenações quanto por aqueles que foram beneficiados, consolidando a iniciativa como um símbolo de inclusão e transformação social.

Dr. Danilo Bezerra, representando todos os notários e registradores que colaboram com o projeto, também ressaltou sua importância para o Acre. Ele compartilhou sua experiência ao participar pela primeira vez da ação em 2025, destacando que inicialmente pensou se tratar de um evento pontual, mas ficou surpreso ao descobrir que é uma iniciativa anual que atinge todos os cantos do estado. “Tivemos exemplos, como o do colega Tiago, que foi pessoalmente a uma comunidade em Tarauacá, demonstrando o quanto essa iniciativa é valiosa para a população acreana”, afirmou Bezerra.

Rodrigo Aiache, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), também elogiou o Projeto Cidadão, ressaltando seu papel na promoção da justiça social e no fortalecimento da cidadania no estado. “Essa iniciativa leva dignidade e oportunidades para pessoas que, muitas vezes, não teriam acesso a serviços essenciais. É um trabalho que aproxima o Poder Judiciário e instituições parceiras da população, garantindo que direitos sejam efetivamente exercidos e respeitados”, concluiu Aiache.