Sete apostas realizadas em cinco cidades no Acre são premiadas na Mega-Sena; confira

Sete apostas feitas no Acre foram premiadas no concurso da Mega-Sena realizado no sábado (3), após acertarem quatro dos seis números sorteados. As apostas garantiram prêmios na faixa da quadra.

Seis bilhetes simples, registrados nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Plácido de Castro, renderam R$950 cada. Já uma sétima aposta, feita na capital Rio Branco no formato de bolão, obteve um prêmio de R$2.850, que será dividido entre os participantes.

As apostas foram feitas tanto em lotéricas físicas quanto por canais eletrônicos. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa é que o próximo sorteio, marcado para terça-feira (6), pague cerca de R$100 milhões ao vencedor da faixa principal.