Sétima noite da Expoacre 2025 tem filas e trânsito intenso na entrada do Parque de Exposições

[7:59 PM, 01/08/2025] Suene Almeida: A movimentação na entrada principal do Parque de Exposições Wildy Viana chamou atenção na noite desta sexta-feira (1), durante a sétima noite da Expoacre 2025. Longas filas se formaram ainda no início da noite, com centenas de pessoas aguardando para acessar o evento.

O trânsito de veículos também ficou intenso nos arredores do parque, principalmente nos horários de pico. Do lado de fora, o fluxo de visitantes já indicava a expectativa para uma das noites mais ecléticas da feira.

A programação desta sexta inclui a Noite Infantil, que costuma atrair famílias com crianças, e o Tribe Beat Music Festival, voltado ao público da música eletrônica.

A maior feira de negócios do estado do Acre está em sua 50ª edição e ocorre até o domingo (3), encerrando com o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus.