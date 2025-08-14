14 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024

Setor de serviços varia 0,3% em junho e registra novo patamar recorde

Escrito por Metrópoles
setor-de-servicos-varia-0,3%-em-junho-e-registra-novo-patamar-recorde

O volume de serviços no Brasil avançou 0,3% em junho, quinto resultado positivo em sequência. No acumulado de 12 meses, registra alta de 3%. O resultado foi puxado pelos serviços de transportes, únicos a crescer no mês, com alta de 1,5%.

Com isto, o setor acumula ganho de 2% desde fevereiro e renova o ponto mais alto da série, alcançado em outubro de 2024. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (14/8).

O setor de serviços no Brasil

  • A Pesquisa Mensal de Serviços monitora a receita bruta de serviços nas empresas formais, com 20 ou mais trabalhadores. São excluídas as áreas de saúde e educação.
  • A próxima divulgação da PMS referente a julho será em 12 de setembro.
  • Em 2024, o volume de serviços fechou com alta de 3,1%, quarto ano seguido de crescimento.

Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, dentro do serviços de transportes foi identificado um crescimento mais acentuado tanto do transporte de cargas como do aéreo de passageiros.

“O avanço do transporte aéreo está correlacionado com o menor preço das passagens aéreas nos últimos três meses, o que aumentou a receita real das empresas aéreas”, explicou. “Já o transporte de cargas está relacionado com um dinamismo um pouco maior da economia, porque esse segmento está ligado ao escoamento de safra, insumos e bens industriais”, explica.

Leia também

Entre os demais setores, todos com taxas negativas, destacam-se as perdas no ramo de outros serviços (-1,3%), e nos serviços prestados às famílias (-1,4%). Houve ligeiras variações negativas em informação e comunicação (-0,2%) e profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).

No recorte regional, 11 das 27 unidades da federação assinalaram expansão no volume de serviços em junho, na comparação com maio, acompanhando o crescimento observado no resultado nacional (0,3%).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.