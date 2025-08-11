12 de agosto de 2025
Seu Jorge celebra gravação de filme no Acre e prevê ‘obra-prima’ em adaptação de Geni e o Zepelim

Seu Jorge destaca conexão com a região e chama experiência de "presente"

O Acre serviu como cenário para a nova adaptação cinematográfica de Geni e o Zepelim, clássico de Chico Buarque, que será dirigido por Anna Muylaert. O ator Seu Jorge, que interpreta o Comandante na trama, não escondeu o entusiasmo com o projeto e com a experiência de filmar na floresta amazônica.

Em entrevista ao site Omelete, o artista contou que considera a história uma obra-prima e acredita que o mesmo se repetirá na versão para o cinema. “Por que essa história, no cinema, não pode também se tornar uma? Eu me senti extremamente presenteado com esse papel, com esse personagem, com essa cineasta, com o Acre. Nossa! O que foi aquilo?”, disse.

Seu Jorge destaca conexão com a região e chama experiência de “presente”/Foto: Reprodução

O filme narra a chegada de um zepelim à floresta amazônica, mudando a vida de Geni, vivida por Ayla Gabriela. Muylaert revelou que a equipe passou 70 dias na floresta para as gravações, enquanto Seu Jorge participou de 10 dias de filmagem. “Impressionantemente como me marcou, aquele Brasil antes do Brasil, sabe? Um presente, assim, de lugar”, afirmou o ator.

A diretora e o elenco já dividiram set recentemente em A Melhor Mãe do Mundo, atualmente em cartaz. “São dois projetos diferentes. É muito bom poder fazer, juntos, coisas tão diferentes”, disse Seu Jorge, que espera olhar para sua filmografia no futuro e se orgulhar da diversidade de papéis.

Geni e o Zepelim ainda não tem data de estreia definida nos cinemas nacionais.

