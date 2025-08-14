Sex and the City: 7 itens de moda que a série transformou em tendência

A atual onda de nostalgia no entretenimento faz com que vários “finais” de franquias sejam só uma questão de tempo até que elas voltem. Mas e quando o próprio “retorno” ao universo icônico de uma série chega ao fim? É o caso de And Just Like That, o revival da aclamada Sex and the City (1998-2004), que estreou em 2021 e chega ao fim nesta quinta-feira (14/8), com a terceira e última temporada.

O anúncio pegou o público de surpresa, apesar das críticas frequentes ao novo enredo. E, claro, o público fashionista ficou saudoso com os modismos que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e turma ajudaram a emplacar. Por isso, aproveitando a ocasião, relembre 7 itens de moda que SATC, com figurino de Patricia Field, transformou em tendência entre as seis temporadas originais e os filmes!

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall e Kristin Davis interpretaram Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte na franquia Sex and the City. No revival And Just Like That, todas voltaram, menos Samantha, que fez somente uma rápida participação especial

1. Sapatos Manolo Blahnik

A protagonista de SATC era obcecada por sapatos de luxo. Entre eles, uma marca figurava entre as queridinhas: a grife autointitulada do designer espanhol Manolo Blahnik.

Leia também

Um dos “Manolos” mais icônicos, sempre lembrado ao falar de Carrie, é o modelo azul acetinado que ela usou para trocar alianças com o Mr. Big (Chris Noth) no primeiro filme da franquia.

Sapato azul Manolo Blahnik do casamento de Carrie Bradshaw com o Mr. Big em Sex and the City – O Filme (2008). Ou melhor, do casório que realmente acontece, já que ela é abandonada no altar na primeira parte do longa

2. “É uma Bag-uette”

Uma das bolsas mais icônicas de todos os tempos também teve um empurrão de Carrie Bradshaw para ganhar o status de it bag. Trata-se da Baguette, da grife italiana Fendi, elemento central de uma cena de assalto que marcou para sempre a cultura pop, com menções bem-humoradas até os dias atuais. Assista no vídeo abaixo!

3. Saddle Bag, da Dior

Introduzida por John Galliano no fim dos anos 1990, a lendária Saddle Bag da Dior teve fãs como Paris Hilton ao longo dos anos 2000, antes de ser reintroduzida na coleção de outono/inverno 2018 da grife. Sabe quem também era do fã clube da bolsa naquele período? Se você pensou em Carrie, acertou!

Clique da terceira temporada de Sex and the City, com a Saddle Bag (Dior) sob o braço de Carrie

4. Pingente de nome

Outro item famoso de Carrie era um colar dourado com o nome da personagem. E, claro, o item também virou um acessório queridinho do momento, com o devido reforço da protagonista de Sex and the City.

O colar que leva o nome da protagonista da série

5. Slip dress

O famoso slip dress dos anos 1990, vestido semelhante a uma camisola, com tecido sedoso e corte justo, voltaram com tudo alguns anos atrás, inclusive entre as celebridades. Muito antes disso, a peça já compunha o guarda-roupa de Sarah Jessica Parker, tanto na vida real quanto nas telas, como Carrie.

Um dos looks mais icônicos de Carrie: um slip dress com a estampa de jornal da Dior

6. Saia tutu

Algumas aberturas de novelas e séries ficam para a história. Em alguns casos, elementos delas também, como ocorreu com a lendária saia com camadas de tule que Carrie usa nas ruas de Nova York durante a vinheta que abre Sex and the City. Ousada para as ruas naquele período? Talvez. Para Carrie? Definitivamente, não!

Outro exemplo de saia de tule de Carrie, além do modelo usado na abertura da série

7. Broche de flor

Um elemento de estilo não tão comentado quanto os anteriores, mas quem também marca presença em Sex and the City, são os broches de flor usados por Carrie. Para fãs da série, e do estilo da personagem, a peça tem a vantagem de poder ser comprada por preços bem mais acessíveis que os outros itens listados anteriormente.

Broches em formato de flor também compõem o visual de Carrie

E sem mais nem menos…

A lista de peças e tendências que Sex and the City ajudou a catapultar, claro, é maior que esta. Passa também por camisas desconstruídas, boinas e, não menos importante, os vestidos de noiva Vivienne Westwood. A marca britânica, a propósito, tem sido escolha frequente de celebridades para trocar alianças, seja entre as internacionais ou as brasileiras.

Na galeria abaixo, aproveite para relembrar também alguns dos looks do revival And Just Like That:

18 imagens Fechar modal. 1 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 2 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 3 de 18

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 4 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 5 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 6 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 7 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 8 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 9 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 10 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 11 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 12 de 18

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 13 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 14 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 15 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 16 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 17 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação 18 de 18

Cena da terceira temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City

Craig Blankenhorn/HBO Max/Divulgação