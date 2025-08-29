Sexta começa chuvosa em SP. Saiba como fica o tempo no fim de semana

A sexta-feira (29/8) em São Paulo começou chuvosa, mas deve ter tempo seco nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital terá céu encoberto, o interior ficará ensolarado e o litoral será atingido por chuvisco, segundo a previsão.

O dia começou com muitas nuvens nesta sexta e com os termômetros marcando 15,4°C na cidade de São Paulo, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A máxima deve atingir os 23°C.

Para os próximos dias, a previsão é que as nuvens continuem cobrindo o céu na capital, com pancadas de chuvas isoladas apenas no domingo (31/8), quando a temperatura máxima deve atingir os 27°C.

Veja a previsão em outras regiões de SP:

Campinas/ Interior

Em Campinas, no interior paulista, a amplitude térmica é tendência para o fim da semana.

A sexta-feira amanheceu com 15°C, com previsão de máxima de 27°C.

No sábado (30/8), a mínima é de 14°C e a máxima de 30°C, enquanto no domingo a tendência é de 13°C de mínima, mantendo a máxima na casa dos 30°C.

Litoral