Sexta começa chuvosa em SP. Saiba como fica o tempo no fim de semana

Escrito por Metrópoles
A sexta-feira (29/8) em São Paulo começou chuvosa, mas deve ter tempo seco nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital terá céu encoberto, o interior ficará ensolarado e o litoral será atingido por chuvisco, segundo a previsão.

O dia começou com muitas nuvens nesta sexta e com os termômetros marcando 15,4°C na cidade de São Paulo, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A máxima deve atingir os 23°C.

Para os próximos dias, a previsão é que as nuvens continuem cobrindo o céu na capital, com pancadas de chuvas isoladas apenas no domingo (31/8), quando a temperatura máxima deve atingir os 27°C.

Veja a previsão em outras regiões de SP:

Campinas/ Interior

  • Em Campinas, no interior paulista, a amplitude térmica é tendência para o fim da semana.
  • A sexta-feira amanheceu com 15°C, com previsão de máxima de 27°C.
  • No sábado (30/8), a mínima é de 14°C e a máxima de 30°C, enquanto no domingo a tendência é de 13°C de mínima, mantendo a máxima na casa dos 30°C.

Litoral

  • O litoral paulista deve enfrentar maior instabilidade.
  • Em Santos, a sexta-feira começa com pancadas de chuva isolada e previsão de máxima de 22°C.
  • A temperatura deve se repetir no sábado, com um aumento de calor no domingo, que tem máxima prevista de 26°C.

 

