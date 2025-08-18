18/08/2025
Universo POP
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Sharenting, exposição infantil na internet e a decisão inédita da Justiça do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No calor das redes sociais, onde tudo parece compartilhável, até o amor pelos filhos pode ultrapassar os limites da proteção e do respeito à infância. Recentemente, uma decisão inédita da Justiça do Acre, proferida pela juíza Maha Manasfi, da Vara da Família de Rio Branco, acendeu um alerta importante: os filhos não são extensão dos pais nas redes sociais.

O termo “sharenting” – junção de share (compartilhar) e parenting (criação dos filhos) – descreve o comportamento de pais que expõem excessivamente a vida dos filhos nas redes sociais. Ainda que muitas vezes movidos por afeto ou orgulho, esse comportamento pode trazer danos à privacidade, à imagem, ao desenvolvimento emocional e até à segurança física da criança.

No caso analisado pela magistrada acreana, os genitores foram proibidos de publicar sistematicamente imagens do filho nas redes sociais. A decisão destaca que, embora postagens esporádicas em datas comemorativas continuem permitidas, a exposição reiterada e potencialmente vexatória da criança foi vedada, sob pena de multa e até mesmo revisão da guarda.

Trata-se de uma decisão histórica, corajosa e protetiva, que ressoa não apenas no Direito de Família, mas também nos debates contemporâneos sobre direitos da criança, gênero e parentalidade responsável.

A criança como sujeito de direitos

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Isso implica, entre outras coisas, protegê-la da exposição indevida, inclusive nas redes.

A Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, reforça que a imagem da criança deve ser preservada, e que sua opinião deve ser ouvida sempre que decisões sobre sua vida forem tomadas – o que raramente acontece quando pais postam, sem filtro, detalhes da infância nas redes.

Mas o tema ganha contornos ainda mais sensíveis quando analisado sob a perspectiva de gênero.

A sobrecarga materna e o “marketing da maternidade”

Na maioria dos casos, o sharenting é praticado pelas mães. Isso porque, em uma sociedade que ainda romantiza a maternidade e cobra perfeição das mulheres, muitas acabam se sentindo pressionadas a demonstrar publicamente sua “boa performance” materna. A lógica do like valida, e aprisiona.

Por Vanessa Paes
Advogada

A mãe que não posta o filho é fria. A que posta demais, é narcisista. A linha é tênue. E é nesse cenário que o corpo e a imagem da criança se tornam moeda de aprovação social.

Além disso, o comportamento pode refletir disputas veladas de poder em contextos de separação, especialmente quando há litígios sobre guarda e convivência. A exposição da criança, nesse contexto, pode ser usada como instrumento de controle ou como tentativa de formar narrativas públicas – às vezes, sem nenhum cuidado com o impacto sobre o menor.

A decisão como marco para o Judiciário

A determinação da juíza Maha Manasfi, ao reconhecer os limites do direito dos pais sobre a imagem dos filhos, inaugura um novo marco interpretativo no Direito das Famílias no Acre – e, possivelmente, no Brasil.

Mais do que coibir postagens, a sentença convida à reflexão sobre os limites éticos da parentalidade digital. Afinal, amor que protege também respeita. E respeitar é não usar a criança como vitrine de vida perfeita ou instrumento de validação pessoal.

O Direito de Família moderno, sobretudo aquele com recorte de gênero, precisa avançar para reconhecer que a proteção da criança vai além da ausência de violência física. Proteger é também resguardar sua imagem, sua privacidade e seu direito de não ser uma celebridade precoce sem consentimento.

A exposição nas redes sociais não pode ser tratada como um gesto inofensivo. Ao contrário: em tempos digitais, pode se tornar uma violação silenciosa e consentida – mas ainda assim uma violação.

Parabéns à magistrada acreana pela sensibilidade e coragem. Que essa decisão sirva de inspiração para outros julgados. E que nós, operadores do Direito e cuidadores de crianças, tenhamos sempre em mente: a infância merece anonimato, cuidado e silêncio.

Sobre a autora

Vanessa Paes é advogada desde 2016, com atuação nas áreas de Direito Penal, Direito de Família e Direito Civil. Atualmente é Procuradora Jurídica da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTRANS) e presidente da Junta Administrativa de Recursos e Multas. Atua ainda como vice-presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal no Acre, é membra da Associação de Mulheres Juristas do Acre, da Associação de Mulheres de Carreiras Jurídicas e coordenadora nacional de prerrogativas do Movimento ELOS. Foi conselheira seccional da OAB/AC, presidente da Comissão de Prerrogativas (2022–2024) e professora universitária.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.