Universo POP
Show de Natanzinho Lima no Festival do Açaí em Feijó tem novo horário definido; saiba mais

Apresentação do cantor será às 23h e deve encerrar a programação da 26ª edição do festival em grande estilo

A noite de encerramento da 26ª edição do Festival do Açaí promete fortes emoções em Feijó. O aguardado show de Natanzinho Lima, principal atração deste domingo (17), teve alteração no horário e está confirmado para às 23h, no Parque de Eventos do município, uma hora antes do previsto.

Show de Natanzinho Lima no Festival do Açaí em Feijó tem novo horário definido. Foto: Reprodução

A mudança foi anunciada com exclusividade ao ContilNet pelo secretário municipal de Educação, Romennig, que reforçou a expectativa de mais uma noite de grande público.

Depois de lotar o espaço nas últimas apresentações, a festa deve reunir milhares de pessoas para celebrar a cultura regional ao som do artista, considerado uma das grandes revelações da música nacional.

O show de Natanzinho encerra oficialmente a programação do festival, que mais uma vez consolidou Feijó como palco de um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do Acre.

