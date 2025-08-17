Show de Natanzinho Lima no Festival do Açaí em Feijó tem novo horário definido; saiba mais

A noite de encerramento da 26ª edição do Festival do Açaí promete fortes emoções em Feijó. O aguardado show de Natanzinho Lima, principal atração deste domingo (17), teve alteração no horário e está confirmado para às 23h, no Parque de Eventos do município, uma hora antes do previsto.

A mudança foi anunciada com exclusividade ao ContilNet pelo secretário municipal de Educação, Romennig, que reforçou a expectativa de mais uma noite de grande público.

Depois de lotar o espaço nas últimas apresentações, a festa deve reunir milhares de pessoas para celebrar a cultura regional ao som do artista, considerado uma das grandes revelações da música nacional.

O show de Natanzinho encerra oficialmente a programação do festival, que mais uma vez consolidou Feijó como palco de um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do Acre.